كتب ـ محمد الميموني:

استقر أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة أرسنال بالدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

ويستضيف فريق ليفربول نظيره أرسنال عند 06:30 من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ونستعرض خلال السطور التالية التشكيل المتوقع لليفربول خلال مباراة أرسنال:

ـ حراسة المرمى: أليسون بيكر

ـ خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز

ـ خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، جرافنبيرخ

ـ خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو

ـ خط الهجوم: هوجو إيكتيكي

ترتيب ليفربول وأرسنال بالدوري الإنجليزي

ليفربول يحتل قبل المباراة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، فيما يحتل أرسنال الوصافة بالرصيد ذاته.