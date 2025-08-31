محمد صلاح أساسياً.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي
كتب ـ محمد الميموني:
استقر أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة أرسنال بالدوري الإنجليزي.
موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي
ويستضيف فريق ليفربول نظيره أرسنال عند 06:30 من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
ونستعرض خلال السطور التالية التشكيل المتوقع لليفربول خلال مباراة أرسنال:
ـ حراسة المرمى: أليسون بيكر
ـ خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز
ـ خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، جرافنبيرخ
ـ خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو
ـ خط الهجوم: هوجو إيكتيكي
ترتيب ليفربول وأرسنال بالدوري الإنجليزي
ليفربول يحتل قبل المباراة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، فيما يحتل أرسنال الوصافة بالرصيد ذاته.
