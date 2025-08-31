مباريات الأمس
الدوري المصري

المصري

- -
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:30

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

أودينيزي

محمد صلاح أساسياً.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

01:32 م الأحد 31 أغسطس 2025

محمد صلاح

كتب ـ محمد الميموني:

استقر أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة أرسنال بالدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

ويستضيف فريق ليفربول نظيره أرسنال عند 06:30 من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ونستعرض خلال السطور التالية التشكيل المتوقع لليفربول خلال مباراة أرسنال:

ـ حراسة المرمى: أليسون بيكر

ـ خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز

ـ خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، جرافنبيرخ

ـ خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو

ـ خط الهجوم: هوجو إيكتيكي

ترتيب ليفربول وأرسنال بالدوري الإنجليزي

ليفربول يحتل قبل المباراة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، فيما يحتل أرسنال الوصافة بالرصيد ذاته.

أرني سلوت ليفربول أرسنال الدوري الإنجليزي مباراة ليفربول وأرسنال محمد صلاح
