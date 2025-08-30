الشمال يتصدر الدوري القطري مؤقتًا بمشاركة البديل أكرم توفيق

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تصدر فريق الشمال جدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري القطري 2025/26 بعدما فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره السيلية خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري بصفوف الشمال أكرم توفيق بديلاً بالدقيقة 69 بدلاً من زميله أوميد إبراهيمي.

وكان أكرم توفيق قد شارك خلال أول مباراتين مع فريق الشمال القطري ولكن بديلاً بواقع 26 دقيقة لعب.

وتقدم فريق الشمال بهدف بعد مرور 26 دقيقة عن طريق لاعبه أليكس كولادو قبل أن يتعادل أمارو بهدف لفريق السيلية بالدقيقة 38.

وسجل بغداد بونجاح هدف الفوز لفريق الشمال بالدقيقة 54 من عمر اللقاء. وشهدت الدقيقة 90+10 طرد لاعب الشمال عبد الصمد بونصر.

ورفع الفوز رصيد فريق الشمال إلى النقطة 9 في صدارة مؤقتة لجدول الدوري بفارق 3 نقطتين عن الوكرة صاحب المركز الثاني وثلاثة نقاط عن قطر صاحب المركز الثالث والمتبقي له مباراة الجولة الثالثة التي ستجمعه بنظيره الأهلي.

ويحتل فريق السيلية المركز 11 قبل الأخير بالدوري القطري بدون أي نقاط.

