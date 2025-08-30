مباريات الأمس
الصلاة.. محمد صلاح يكشف طقوسه اليومية

11:25 ص السبت 30 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

كشف المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، طقوسه اليومية، مشيرا إلى أنه ممتنا لكونه على قيد الحياة.

وقال صلاح في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس: "عندما أستيقظ أصلي ثم أمارس التأمل، وأشعر بالامتنان، أنا ممتن حقا لكوني على قيد الحياة وكوني أعيش هذه اللحظات".

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال، في السادسة والنصف مساء غدا الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

