كتب - محمد القرش:

تم تأجيل مباراة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد أن شهدت مدرجات المباراة حالة طبية طارئة.

وكان من المقرر أن تقام مباراة نيوبورت كاونتي ونوتس كاونتي أمس السبت، في افتتاح الدوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

ولكن المباراة تأجلت بسبب حالة طبية طارئة حدثت في المدرجات، حيث هرعت طائرتا إسعاف جويتان إلى مكان الحادث وهبطتا على أرض الملعب، وتم إخلاء الملعب من الجماهير واللاعبين.

وأصدر الفريقان بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن تأجيل انطلاق المباراة.

وجاء في البيان: "بسبب إصابة أحد المشجعين بوعكة صحية في المدرجات، هبطت طائرة إسعاف على أرض الملعب، ومن المرجح تأجيل انطلاق المباراة، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت لاحق، قدم نادي نيوبورت تحديثًا إضافيًا على وسائل التواصل الاجتماعي مشيرًا إلى أن المباراة لا تزال مقررة ولم يتم إلغائها.

وأكد تحديث آخر من نادي نوتس كاونتي أن موعد انطلاق المباراة قد تم تأخيره لمدة ساعة واحدة.

وجاء في البيان: "تم الاتفاق على أن تنطلق المباراة في الساعة الرابعة عصرا".

وأضاف: "نحن في انتظار مزيد من التحديثات حول حالة المشجع، الذي لا يزال في أفكارنا".

وتمكن المشجعون في وقت لاحق من العودة إلى المدرجات وبدأت المباراة في الوقت المحدد.

Kick off delayed til 4pm after 2 air ambulances attended a medical emergency to a Notts supporter shortly after 2pm. Our thoughts and wishes are with the Notts supporter who is known to many of us. ⁦@Official_NCFC⁩. Players now warming up and fans back in stands. pic.twitter.com/4qoAz72bFc

— Paul Mace (@paulmace6) August 2, 2025