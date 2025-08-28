كتب - نهى خورشيد

شهد ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط خلال الفترة الماضية، عمليات إعادة بناء شاملة تهدف إلى تحويله إلى صرح رياضي عصري بمواصفات عالمية، في إطار استعدادات المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا المقبلة وعدد من المنافسات الدولية الكبرى.

وبعد تجديده وصلت سعة الملعب إلى 70 ألف متفرج، بالإضافة إلى تصميم حديث يغطي جميع المدرجات ويوفر رؤية مثالية للجماهير، وتجهيزات متطورة في الإضاءة والمرافق الداخلية والخارجية.

ورصدت الحكومة المغربية ميزانية تقدر بـ300 مليار لتجديد الملعب، وكذلك من أجل بناء ملعب مجاور لألعاب القوى بسعة 25 ألف متفرج، ومواقف سيارات تحت أرضية، فضلاً عن تطوير الممرات والمداخل، وإعادة تأهيل القاعة متعددة الرياضات، وإنشاء مقر جديد للجنة الأولمبية ومركز تكوين خاص بألعاب القوى.

ومن المتوقع أن تنتهي أعمال التجديد بنهاية السنة الجارية ليصبح الملعب الجديد جاهزاً لاستضافة منافسات كأس أمم إفريقيا.