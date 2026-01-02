في الدوحة.. مباراة ودية مرتقبة بين مصر والسعودية

تجرى مفاوضات بين مسؤولي الاتحادين المصري والسعودي، لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين، في فترة التوقف المقبلة، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن هناك مفاوضات رسمية بين الاتحادين، لإقامة لقاء ودي خلال أيام "فيفا" بين 23 و31 مارس المقبل، ضمن استعدادات الثنائي لكأس العالم 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنتخب السعودي سيخوض لقاء ودي آخر ضد منتخب أوروبي كبير، يشابه المنتخب الإسباني.

وتختضن العاصمة القطرية الدوحة، مباراة النهائي الكبير "فيناليسيما"، بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، يوم 27 مارس المقبل، على ملعب لوسيل.

اقرأ أيضًا:

زوجة محمد عواد تشارك متابعيها 6 صور جديدة



3 بنزينات.. كم تبلغ ثروة مجدي عبد الغني؟



