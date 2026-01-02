مباريات الأمس
في الدوحة.. مباراة ودية مرتقبة بين مصر والسعودية

كتب : هند عواد

10:49 ص 02/01/2026
تجرى مفاوضات بين مسؤولي الاتحادين المصري والسعودي، لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين، في فترة التوقف المقبلة، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن هناك مفاوضات رسمية بين الاتحادين، لإقامة لقاء ودي خلال أيام "فيفا" بين 23 و31 مارس المقبل، ضمن استعدادات الثنائي لكأس العالم 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنتخب السعودي سيخوض لقاء ودي آخر ضد منتخب أوروبي كبير، يشابه المنتخب الإسباني.

وتختضن العاصمة القطرية الدوحة، مباراة النهائي الكبير "فيناليسيما"، بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، يوم 27 مارس المقبل، على ملعب لوسيل.

مصر والسعودية منتخب مصر منتخب السعودية

