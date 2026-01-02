مباريات الأمس
وجهة أوروبية تطرق باب لاعب جديد بالأهلي

كتب : نهي خورشيد

04:00 ص 02/01/2026
كشف الإعلامي جمال الغندور عن تلقي محمد عبدالله لاعب النادي الأهلي، عروضاً أوروبية خلال الفترة الماضية، تمهيداً للاحتراف الخارجي في الموسم المقبل.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب تلقى عرضين من نادي لوهافر الفرنسي للانضمام إلى صفوفه على سبيل الإعارة دون مقابل مادي.

وأشار إلى أن محمد عبدالله يمتلك كذلك عرضاً آخر من أحد الأندية البرتغالية، مؤكداً أن إدارة الأهلي تدرس جميع العروض المقدمة بالتنسيق مع الجهاز الفني، من أجل اتخاذ القرار النهائي بما يخدم مصلحة النادي.

النادي الأهلي الأهلي محمد عبدالله لوهافر الفرنسي

