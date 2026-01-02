كيف احتفل لاعبو ريال مدريد وبرشلونة بليلة رأس السنة؟

تنوعت احتفالات لاعبي ريال مدريد وبرشلونة، بليلة رأس السنة الجديدة 2026، فمنهم من فضل البقاء مع عائلته وأصدقائه، وانتهز البعض الآخر العطلة للاستمتاع في أجواء الجليد.

وقضى البولندي فويتسيك تشيسني، حارس مرمى برشلونة، ليلة رأس السنة الجديدة، مع زوجته مارينا لوزينكو، فيما استمتع رودريجو، لاعب ريال مدريد مع عائلته، وعلى غرار الأول قضى كل من إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد ليلة رأس السنة مع زوجته تينا كاسترو وأولاده، وليفاندوفسكي لاعب برشلونة مع زوجته آنا.

واحتفل ألفارو كاريراس، لاعب ريال مدريد، مع عائلته، فيما قضى جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، ليلة رأس السنة مع شقيقه وأصدقائه، وزميله في الفريق فينيسيوس جونيور مع صديقته، فيرجينيا فونسيكا، فيما اختار فيران توريس، لاعب برشلونة، الاحتفال بالعام الجديد في الثلج.

