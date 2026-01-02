مباريات الأمس
إعلان

كيف احتفل لاعبو ريال مدريد وبرشلونة بليلة رأس السنة؟

كتب : هند عواد

08:00 ص 02/01/2026
    رودريجو يذهب مع عائلته في ليلة رأس السنة
    روبرت ليفاندوفسكي وزوجته آنا في ليلة رأس السنة
    إيدير ميليتاو مع زوجته تينا كاسترو وأولاده في ليلة رأس السنة
    رودريجو يحتفل بليلة رأس السنة
    داني أولمو يحتفل بليلة رأس السنة
    جود بيلينجهام مع شقيقه وأصدقائه
    فويتسيك تشيسني وزوجته مارينا لوزينكو في ليلة رأس السنة
    ألفارو كاريراس مع عائلته في ليلة رأس السنة

تنوعت احتفالات لاعبي ريال مدريد وبرشلونة، بليلة رأس السنة الجديدة 2026، فمنهم من فضل البقاء مع عائلته وأصدقائه، وانتهز البعض الآخر العطلة للاستمتاع في أجواء الجليد.

وقضى البولندي فويتسيك تشيسني، حارس مرمى برشلونة، ليلة رأس السنة الجديدة، مع زوجته مارينا لوزينكو، فيما استمتع رودريجو، لاعب ريال مدريد مع عائلته، وعلى غرار الأول قضى كل من إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد ليلة رأس السنة مع زوجته تينا كاسترو وأولاده، وليفاندوفسكي لاعب برشلونة مع زوجته آنا.

واحتفل ألفارو كاريراس، لاعب ريال مدريد، مع عائلته، فيما قضى جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، ليلة رأس السنة مع شقيقه وأصدقائه، وزميله في الفريق فينيسيوس جونيور مع صديقته، فيرجينيا فونسيكا، فيما اختار فيران توريس، لاعب برشلونة، الاحتفال بالعام الجديد في الثلج.

لاعبو ريال مدريد وبرشلونة ريال مدريد برشلونة ليلة رأس السنة

