أول خطوة لحمزة عبدالكريم قبل انضمامه رسمياً إلى برشلونة

كتب : نهي خورشيد

03:05 ص 02/01/2026
كشف الإعلامي جمال الغندور عن بدء حمزة عبدالكريم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاستعدادات الخاصة بالسفر إلى إسبانيا تمهيداً للانضمام إلى صفوف نادي برشلونة.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب سيقوم بالتوجه إلى السفارة الإسبانية بالقاهرة يوم الأحد المقبل، من أجل التقدم بطلب استخراج تأشيرة سفر.

وأشار إلى أن حمزة عبدالكريم حصل على موافقة رسمية من إدارة النادي الأهلي للشروع في إجراءات التأشيرة، وذلك عقب موافقة القلعة الحمراء على العرض المقدم من نادي برشلونة.

حمزة عبد الكريم الأهلي برشلونة

