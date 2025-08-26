حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على زيارة متحفه في هونج هونج، على هامش مشاركته في السوبر السعودي، رفقة فريق النصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الصور للنجم البرتغالي رونالدو، خلال تفقده المتحف الخاص به، في مدينة هونج كونج تحت مسمى "CR7 LIFE Hong Kong".

ويضم متحف كريستيانو رونالدو في هونج كونج، مجموعة من أبرز مقتنيات النجم البرتغالي، بجانب وجود مجموعة من التماثيل الخاصة له، منها تمثل خلال ظهوره بالزي السعودي، بالإضافة إلى وجود تمثال لهدفه الشهر في مرمى يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن متحف النجم البرتغالي في مدينة هونج كونج، تم افتتاحه في يوليو الماضي 2025.

والجدير بالذكر أن رونالدو، كان قد شارك في هزيمة فريقه النصر أمام أهلي جدة، في نهائي كأس السوبر السعودي، بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت في هونج كونج.

