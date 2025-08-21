مباريات الأمس
"بعلم مصر"..5 صور من جلسة تصوير محمد صلاح مع جائزته الجديدة

07:59 م الخميس 21 أغسطس 2025
كتب - نهى خورشيد

شارك الدولي المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، متابعيه عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بصور جديدة مع جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

وظهر صلاح خلال جلسة التصوير مع جائزته الجديد وهو يضع علم مصر بجانبه.

وحصد الفرعون الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته الكروية، وذلك بعدما تفوق على كل من مالك أليستر، ألكسندر إيزاك، برونو فرنانديز، ديكلان رايس، وكول بالمر.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لخوض مواجهة هامة أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي البريميرليج جلسة تصوير محمد صلاح
