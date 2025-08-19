7 معلومات عن قمة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب هونغ كونغ الدولي، حيث يلتقي فريقا النصر والاتحاد ضمن نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، في نسخة تاريخية تُقام لأول مرة خارج المملكة.

وفيما يلي 7 معلومات عن مباراة النصر والاتحاد:

1. يحتضن ملعب هونج كونج الدولي المواجهة المنتظرة عند الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت مكة والقاهرة.

2. الموسم الماضي شهد توازنًا تامًا بين الفريقين، حيث خاض كل منهما 50 مباراة، فاز في 30، تعادل في 10، وخسر 10، كما سجل كل فريق 111 هدفًا واستقبل 54، في إحصائية نادرة تعكس مدى تشابه المسارين الفنيين.

3. كريستيانو رونالدو سجّل 35 هدفًا بقميص النصر خلال الموسم الماضي، وواصل تألقه في فترة الإعداد الأخيرة.

في المقابل، قاد كريم بنزيما هجوم الاتحاد بـ25 هدفًا، يليه بيرجوين وحسام عوار بـ13 هدفًا لكل منهما.

4. التقى الفريقان في 74 مواجهة رسمية قبل هذه المباراة.

الاتحاد فاز في 35 مباراة، مقابل 20 فوزًا للنصر، فيما حضر التعادل في 19 لقاء.

من حيث الأهداف، سجل الاتحاد 151 هدفًا، مقابل 122 هدفًا للنصر.

5. النصر يفتقد خدمات صانع لعبه سامي النجعي بسبب إصابة في الرباط الصليبي، بجانب عدم جاهزية أوتافيو بنسبة كاملة.

الاتحاد افتقد خدمات حارسه رايكوفيتش والمدافع أحمد شراحيلي، ما أثّر على التوازن الدفاعي للفريق.

6. المباراة تنقل عبر قناة "ثمانية HD" بتعليق فارس عوض وفهد العتيبي.

7. يتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى نهائي السوبر السعودي يوم الجمعة 23 أغسطس، لملاقاة الفائز من مواجهة الأهلي والقادسية.

المباراة أكدت مجددًا أن الكرة السعودية باتت وجهة عالمية، سواء من حيث مستوى النجوم أو جودة التنظيم والمنافسة.

اقرأ أيضًا:

"من تقدم بالبلاغ؟".. الغندور يثير الجدل حول سحب أرض أكتوبر من الزمالك

"قصص متفوتكش".. 3 معلومات عن اتفاق رونالدو وجورجينا.. وإمام عاشور يظهر مع نجله



