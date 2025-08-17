مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
16:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

العائلة حضرت.. كيف استقبلت زوجة جوتا التعازي في مباراة ولفرهامبتون؟

06:00 ص الأحد 17 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جماهير ولفرهامبتون يرفعون لافتات الراحل جوتا (2)
  • عرض 10 صورة
    وقف لاعب ولفرهمابتون دقيقة حداد على روح جوتا
  • عرض 10 صورة
    زوجة جوتا تستقبل التعازي في مباراة ولفرهامبتون (1)
  • عرض 10 صورة
    جماهير ولفرهامبتون يرفعون لافتات الراحل جوتا (1)
  • عرض 10 صورة
    زوجة جوتا تستقبل التعازي في مباراة ولفرهامبتون (3)
  • عرض 10 صورة
    جماهير ولفرهامبتون يرفعون لافتات الراحل جوتا (4)
  • عرض 10 صورة
    والدة جوتا
  • عرض 10 صورة
    جماهير ولفرهامبتون يرفعون لافتات الراحل جوتا (3)
  • عرض 10 صورة
    جماهير ولفرهامبتون يرفعون لافتات الراحل جوتا (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قدم جماهير ولاعبي نادي ولفرهامبتون تحية عاطفية للاعب الفريق السابق، ديوجو جوتا، قبل مواجهتهم مع مانشستر سيتي أمس السبت.

ورفع مشجعو الفريق في ملعب مولينيو لافتة ضخمة تكريما للمهاجم الراحل، بينما كانت أرملته روت كاردوسو وعائلته تشاهد المباراة من المدرجات.

وتوفي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة في إسبانيا بيوم 3 يوليو، مما ترك زملائه في فريق ليفربول ومجتمع كرة القدم في حالة حزن.

وكان ولفرهامبتون مصممين على إنصافه حيث استضافوا أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ المأساة، حيث التزموا بالوقوف دقيقة صمت وظهر جوتا في مقدمة شاشة المباراة.

وقضى جوتا ثلاثة مواسم مع الذئاب بين عامي 2017 و2020، وساعدهم في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل إلى أوروبا، حيث أظهر المشجعون حبهم من خلال تيفو ضخم.

وكان هناك لافتة أسفل التيفو كُتب عليها: "سوف نتذكرك عندما تمشي في حقول الذهب"، في إشارة إلى أغنية جوتا المفضلة، حقول الذهب للمغني ستينج.

وفي مباراة ليفربول وبورنموث التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، انهار محمد صلاح بالبكاء بعد انتهاء المباراة وأثناء تحية الجمهور.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ديوجو جوتا جوتا وفاة جوتا صلاح محمد صلاح زوجة جوتا عائلة جوتا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان