قدم جماهير ولاعبي نادي ولفرهامبتون تحية عاطفية للاعب الفريق السابق، ديوجو جوتا، قبل مواجهتهم مع مانشستر سيتي أمس السبت.

ورفع مشجعو الفريق في ملعب مولينيو لافتة ضخمة تكريما للمهاجم الراحل، بينما كانت أرملته روت كاردوسو وعائلته تشاهد المباراة من المدرجات.

وتوفي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة في إسبانيا بيوم 3 يوليو، مما ترك زملائه في فريق ليفربول ومجتمع كرة القدم في حالة حزن.

وكان ولفرهامبتون مصممين على إنصافه حيث استضافوا أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ المأساة، حيث التزموا بالوقوف دقيقة صمت وظهر جوتا في مقدمة شاشة المباراة.

وقضى جوتا ثلاثة مواسم مع الذئاب بين عامي 2017 و2020، وساعدهم في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل إلى أوروبا، حيث أظهر المشجعون حبهم من خلال تيفو ضخم.

وكان هناك لافتة أسفل التيفو كُتب عليها: "سوف نتذكرك عندما تمشي في حقول الذهب"، في إشارة إلى أغنية جوتا المفضلة، حقول الذهب للمغني ستينج.

وفي مباراة ليفربول وبورنموث التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، انهار محمد صلاح بالبكاء بعد انتهاء المباراة وأثناء تحية الجمهور.