

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول أرني سلوت إن ما حدث من جماهير ناديه عقب مباراتهم الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي أمام بورنموث مسّ قلب محمد صلاح.

محمد صلاح ظلّ يبكي خلال تصفيقه على غناء الجماهير للاعب فريقهم الراحل دييجو جوتا عقب المباراة، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

وأضاف سلوت في تصريحات صحفية عقب مباراة بورنموث :"لم أسأل صلاح ولم أرغب في الذهاب لغرفة الملابس مباشرة بعد اللقاء فقد كان رد فعل الجماهير مميزًا للغاية حين استمروا في الغناء لجوتا عقب المباراة في كل مرة تعتقد أن جمهور ليفربول لا يمكنه تقديم المزيد يفاجئونك بشيء أكبر.. ما حدث أعتقد لمسّ قلب محمد صلاح فشعر بتأثر شديد".

وأردف مدرب ليفربول: "عائلة جوتا زوجته وأطفاله كانوا هنا لذا كان مؤثرًا لهم رؤية مدى الحب الذي يتمتع به الراحل هنا، وشعرنا في الوقت ذاته بالحزن الكبير الذي مازال في قلوبهم ربما هذه المشاعر المختلطة جعلت صلاح عاطفيًا.. وأنا أيضًا شعرت بالأمر نفسه".

وأتم المدرب الهولندي تصريحاته بالإشارة إلى أن ما حدث من الجمهور بداية من رفع لافتات وطريقة الغناء لجوتا في الدقيقة 20 ونهاية المباراة كان مؤثرًا للغاية:" هذا هو إحساسي الأكبر بعد اللقاء".

ليفربول قصّ شريط موسمه في الدوري الإنجليزي 2025/26 بالفوز برباعية مقابل هدفين على نظيره بورنموث خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة.

