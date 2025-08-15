كتب - يوسف محمد:

تفصلنا ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدوري الأقوى في العالم، بالنسبة لملايين المتابعين في العالم وهو الدوري الإنجليزي، التي ستنطلق مبارياته اليوم، بلقاء يجمع بين فريقي ليفربول وبورنموث.

وتقام مباراة ليفربول اليوم أمام نظيره بورنموث، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويسعى ليفربول للدفاع عن لقبه، بعدما تمكن من التتويج بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي 2024-2025، بعد احتلال صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 84 نقطة.

تاريخ مواجهات ليفربول وبورنموث

وستكون مباراة ليفربول وبورنموث اليوم، هي المواجهة رقم 23 التي تجمع بين الفريقين معا، في مختلف البطولات، حيث سبق أن تواجها من قبل في 22 مباراة.

وتشهد مباريات الفريقين معا، تفوقا كبيرا للريدز، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 18 مباراة من قبل، تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في مثلهما.

وسجل لاعبو الريدز في مرمى بورنموث 60 هدفا في تاريخ مواجهات الفريقين معا، فيما تلقت شباكهم 13 هدفا فقط.

ويعد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معا برصيد 11 هدفا، بالإضافة إلى صناعته هدفين من قبل.

وبالعودة إلى تاريخ آخر مواجهة جمعت بين الفريقين معا، فهى مباراة الدور الثاني من الموسم الماضي 2024-2025، التي أقيمت في فبراير 2025 وانتهت لصالح الريدز بهدفين دون مقابل.

