"وحش".. نجم ليفربول يتغنى بمحمد صلاح قبل مباراة بورنموث بالدوري

كتب - يوسف محمد:

أشاد النجم الأرجنتيني أليكس ماك أليستر لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، زميله في الفريق محمد صلاح، مشيرا أنه يعد أفضل محترف شاهده في مسيرته بكرة القدم.

وقال أليستر في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول:"حاولت كثيرا الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية قبل صلاح، لكن الأمر يبدو مستحيلا، لذلك سألته في إحدى المرات، متى تنام؟، وأجاب صلاح، لا أحب أن أنام أكثر من 7 ساعات".

وأضاف: "قال لي عندما أنام أكثر من 7 ساعات أشعر بالتعب، فهذا وقت كبير والشخص يحتاج فقط إلى 6 ساعات ونصف للنوم".

وتابع: "صلاح كان يقضي ساعة في الجيم، عندما يتم سؤاله، هل انتهيت؟، لا أنا فقط انهيت تمارين البطن الأن علي أن أبدأ التمرين الحقيقي، عندما وصلت إلى النادي لأول مرة حاولت أن أنافسه، قلت الرجل عمره 31 عاما وانا 24 عاما، لنقسم ببعض تمارين البطن معا".

وأكمل: "شاركت معه في 3 حصص تدريبية فقط بصالة الألعاب الرياضية، كنت أقوم في اليوم التالي وأنا أشعر بحالة كبيرة من التعب والإجهاد".

واختتم أليستر تصريحاته: "صلاح هو من يحدد سقف اللاعبين في ليفربول، فهو أفضل محترف رأيته في حياتي على الإطلاق، إنه وحش".

وفي سياق متصل يستعد فريق ليفربول، لخوض ضربة البداية في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي، بمواجهة فريق بورنموث غدا الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة.

