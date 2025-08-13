ضربة قوية للعين.. تفاصيل إصابة رامي ربيعة وغيابه عن الملاعب هذه المدة

كتب- محمد خيري:

كشفت تقارير صحفية إماراتية، تعرض رامي ربيعة لاعب فريق العين الإماراتي، للإصابة، وغيابه عن الملاعب لفترة.

وانتقل رامي ربيعة للعين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من النادي الأهلي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الأحمر.

ووفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية، رامي ربيعة سيبتعد عن صفوف العين لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

ولم تُفصح الصحيفة عن طبيعة إصابة اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، لكنها أكدت غيابه عن ثلاث مباريات مقبلة للفريق.

ومن المقرر أن يواجه العين نظيره البطائح يوم السبت المقبل (16 أغسطس)، ثم دبا الفجيرة يوم السبت (23 أغسطس)، قبل أن يلتقي اتحاد كلباء في بطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية يوم (30 أغسطس).