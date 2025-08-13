مباريات الأمس
بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

- -
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

- -
19:30

الكاميرون

كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

المغرب - الشباب

ضربة قوية للعين.. تفاصيل إصابة رامي ربيعة وغيابه عن الملاعب هذه المدة

01:17 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
كتب- محمد خيري:

كشفت تقارير صحفية إماراتية، تعرض رامي ربيعة لاعب فريق العين الإماراتي، للإصابة، وغيابه عن الملاعب لفترة.

وانتقل رامي ربيعة للعين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من النادي الأهلي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الأحمر.

ووفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية، رامي ربيعة سيبتعد عن صفوف العين لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

ولم تُفصح الصحيفة عن طبيعة إصابة اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، لكنها أكدت غيابه عن ثلاث مباريات مقبلة للفريق.

ومن المقرر أن يواجه العين نظيره البطائح يوم السبت المقبل (16 أغسطس)، ثم دبا الفجيرة يوم السبت (23 أغسطس)، قبل أن يلتقي اتحاد كلباء في بطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية يوم (30 أغسطس).

رامي ربيعة العين الإماراتي إصابة رامي ربيعة غياب رامي ربيعة
