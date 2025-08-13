أجمل لاعبة في العالم تغادر يوفنتوس لفريق بمركز متراجع .. مالقصة؟

فاجأت لاعبة كرة القدم السويسرية أليشا ليمان متابعيها برحيلها عن صفوف يوفنتوس الإيطالي بعد موسم واحد بصفوفه إلى نادي كومو الذي يحتل مراكز النصف الثاني من الجدول عكس فريق السيدة العجوز الذي توّج بآخر نسخة.

أليشا التي تُلقب بـ "أجمل لاعبة في العالم" انتقلت إلى صفوف يوفنتوس الموسم الماضي قادمة من نادي أستون فيلا الإنجليزي إذ نجحت في تسجيل 19 هدفًا مع الفريق الإيطالي بجانب تقديم 10 تمريرات حاسمة لزميلاتها لذا كان قرار رحيلها مفاجئًا.

صاحبة الـ 26 عاماً بررت خطوتها في تصريحات للموقع الرسمي لنادي كومو بالإشارة إلى أن نادي كومو نادِ مستقبل يركز على كرة القدم النسائية بشكل كبير وهو أمر هام بالنسبة لها.

وأضافت السويسرية التي تمتلك على حسابها بمنصة انستجرام قرابة 17 مليون متابع:"منذ البداية أدركت أن كومو ليس مجرد فريق عادي بل مشروع ذو هدف ورؤية حقيقية لذا كان القرار صائبًا".

أليشا كانت على علاقة بدوغلاس لويس لاعب أستون فيلا الذي انضم لصفوف يوفنتوس بالموسم ذاته من النادي ذاته ولكن اللاعب البرازيلي قد وقع على عقود الانضمام للسيدة العجوز قرابة أسبوع قبل توقيعها.

ولكن انفصل الثنائي بعدما بدأت علاقتهما في عام 2021 ثم انفصلا لمدة عام قبل العودة مجددًا ثم الانفصال في شهر مايو الماضي.