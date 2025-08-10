كتب - محمد القرش:

شهدت الساعات الماضية جدل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد رد محمد صلاح على تغريدة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وبدأت القصة عندما نشر الاتحاد الأوروبي نعي لسليمان العبيد اللاعب الفلسطيني، دون ذكر سبب وفاة اللاعب أو مكان الوفاة أو كيفية الوفاة، إذ جاء كالتالي: "وداعا سليمان العبيد، "بيليه فلسطين، موهبة أعادت الأمل إلى قلوب أطفال لا يُحصى، حتى في أحلك الأوقات".

وذلك أثار غضب اللاعب المصري، الذي حرص على الرد بـ3 أسئلة استنكارية، حيث أعاد صلاح نشر تغريدة الاتحاد الأوروبي، وعلق: "هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟".

ولاقى رد فعل صلاح على تلك الواقعة، إشادة كبيرة من رواد وسائل التواصل الاجتماعي والجمهور العربي، حيث وصلت التغريدة إلى 91 مليون شخص حتى الآن.

الجيش الإسرائيلي يرد على صلاح

ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأحد، على تغريدة صلاح قائد، التي تساءل فيها عن أسباب استشهاد اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي نداف شوشاني، ردا على تغريدة صلاح، أن المراجعة أولية أظهرت عدم وجود سجلات تشير إلى أيّة حوادث تتعلق باللاعب الفلسطيني سليمان العبيد.

وقال شوشاني: "أهلا محمد، بعد التحقيق لم نجد أي دليل على حادثة تورط فيها سليمان العبيد"، حتى نتمكن من دراسة القضية بعمق، نحتاج إلى معلومات مفصلة". (وفق ما ذكرته القناة 12 العبرية)

وكان اللاعب الفلسطيني توفى الأسبوع الماضي، بعد استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.