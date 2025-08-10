مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري البرتغالي

إستوريل برايا

- -
20:45

إستريلا

الدوري التركي

طرابزون سبور

- -
21:30

كوجالي سبور

الدوري البرتغالي

بورتو

- -
22:45

فيتوريا جيماريش

جميع المباريات

إعلان

من تغريدة الاتحاد الأوروبي إلى رد الجيش الإسرائيلي.. قصة تضامن صلاح مع "بيليه فلسطين"

08:43 م الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    الراحل سليمان العبيد (2) (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    الراحل سليمان العبيد (12) (1)
  • عرض 14 صورة
    الراحل سليمان العبيد (1) (3) (1)
  • عرض 14 صورة
    الراحل سليمان العبيد (3) (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    الراحل سليمان العبيد (4) (1)
  • عرض 14 صورة
    الراحل سليمان العبيد (5) (1)
  • عرض 14 صورة
    الراحل سليمان العبيد (8) (1)
  • عرض 14 صورة
    جلسة تصوير محمد صلاح لبطولة دوري أبطال أوروبا 2
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح (5) (1)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهدت الساعات الماضية جدل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد رد محمد صلاح على تغريدة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وبدأت القصة عندما نشر الاتحاد الأوروبي نعي لسليمان العبيد اللاعب الفلسطيني، دون ذكر سبب وفاة اللاعب أو مكان الوفاة أو كيفية الوفاة، إذ جاء كالتالي: "وداعا سليمان العبيد، "بيليه فلسطين، موهبة أعادت الأمل إلى قلوب أطفال لا يُحصى، حتى في أحلك الأوقات".

وذلك أثار غضب اللاعب المصري، الذي حرص على الرد بـ3 أسئلة استنكارية، حيث أعاد صلاح نشر تغريدة الاتحاد الأوروبي، وعلق: "هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟".

ولاقى رد فعل صلاح على تلك الواقعة، إشادة كبيرة من رواد وسائل التواصل الاجتماعي والجمهور العربي، حيث وصلت التغريدة إلى 91 مليون شخص حتى الآن.

الجيش الإسرائيلي يرد على صلاح

ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأحد، على تغريدة صلاح قائد، التي تساءل فيها عن أسباب استشهاد اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي نداف شوشاني، ردا على تغريدة صلاح، أن المراجعة أولية أظهرت عدم وجود سجلات تشير إلى أيّة حوادث تتعلق باللاعب الفلسطيني سليمان العبيد.

وقال شوشاني: "أهلا محمد، بعد التحقيق لم نجد أي دليل على حادثة تورط فيها سليمان العبيد"، حتى نتمكن من دراسة القضية بعمق، نحتاج إلى معلومات مفصلة". (وفق ما ذكرته القناة 12 العبرية)

وكان اللاعب الفلسطيني توفى الأسبوع الماضي، بعد استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح وسليمان العبيد محمد صلاح الجيش الإسرائيلي صلاح رد إسرائيل على صلاح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟