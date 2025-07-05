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"زميلهم المستقبلي".. لاعبو تشيلسي يحتفون بموهبة بالميراس رغم هدفه في مرماهم (فيديو)

12:21 م السبت 05 يوليو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    لاعبو تشيلسي يحتفون بموهبة بالميراس رغم هدفه في مرماهم
  • عرض 5 صورة
    لاعبو تشيلسي يحتفون بموهبة بالميراس رغم هدفه في مرماهم
  • عرض 5 صورة
    لاعبو تشيلسي يحتفون بموهبة بالميراس رغم هدفه في مرماهم
  • عرض 5 صورة
    لاعبو تشيلسي يحتفون بموهبة بالميراس رغم هدفه في مرماهم
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حرص لاعبو تشيلسي الإنجليزي عقب مباراتهم مع نظيرهم بالميراس البرازيلي على الاحتفاء بموهبة الأخير إستيفاو رغم تسجيله هدفًا في مرماهم.. فما القصة؟

فريق تشيلسي فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره بالميراس خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم السبت ضمن منافسات دور ربع نهائي النسخة الجارية من كأس العالم للأندية.

تشيلسي تقدم بهدف بعد مرور 16 دقيقة عن طريق لاعبه كولر بالمر قبل أن يتعادل إستيفاو ويليان لصالح بالميراس بالدقيقة 53 ثم سجل لاعب الفريق البرازيلي أجوستين جياي الهدف الثاني لتشيلسي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 83.

تشيلسي كان قد أعلن في يونيو 2024 التعاقد مع إستيفاو على ان ينضم له بعد عام كونه مازال في عامه الـ 17.

وهو ما جعل اللاعب الذي سجل هدفه الأول بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية 2025 يستمر بصفوف بالميراس لذا حرص زملائهم في المستقبل القريب على تهنأته بأدائه عقب المباراة.

وأشارت تقارير صحفية حينها إلى أن النادي البرازيلي قد حصل على مقابل 37 مليون دولار بجانب حوافز ستكون مرتبطة بالأداء.

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