أهداف مباراة تشيلسي وباريس في نهائي كأس العالم للأندية 2025
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القاهرة - مصراوي
نجح فريق تشيلسي في تسجيل ثلاثية نظيفة في مرمى نظيره باريس سان جيرمان، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد،في نهائي كأس العالم للأندية 2025.
وافتتح كول بالمر أهداف تشيلسي من تسديدة قوية عجز دوناروما حارس باريس سان جيرمان في التصدي لها بالدقيقة 22، ثم سجل الهدف الثاني بالدقيقة 29، وأضاف جواو بيدرو الهدف الثالث بالدقيقة 43.
COLE. PALMER. STRIKES. 💥
CHELSEA ARE IN FRONT! 🏆🔵
Into the bottom corner like a cold-blooded finisher 🔵🔥
Catch the @FIFACWC Final | July 13 | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CHEPSG pic.twitter.com/EmJzPAPlCJ
— DAZN Football (@DAZNFootball) July 13, 2025
وتعد هذه المباراة هي التاسعة في تاريخ اللقاءات الرسمية بين الفريقين، حيث سبق أن التقيا خلال 8 مناسبات في دوري أبطال أوروبا، ويتفوق باريس سان جيرمان بعدد الانتصارات، إذ فاز في 3 مباريات، مقابل فوزين لتشيلسي، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.
GOAL!!! COLE PALMER AGAIN!
SAME GOAL. SAME FINISH. @ChelseaFC leads by double now! INCREDIBLE SCENES 🤯
Catch the @FIFACWC Final | July 13 | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CHEPSG pic.twitter.com/wCz3PlIL4e
— DAZN Football (@DAZNFootball) July 13, 2025
وتعد هذه المواجهة هي الأولى بين الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية، إذ اقتصرت لقاءاتهما السابقة على منافسات دوري أبطال أوروبا فقط.
WHAT IS HAPPENING!!!
WHAT A FINISH BY JOÃO PEDRO. Its 3-0 🤯💥👀
Catch the @FIFACWC Final | July 13 | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CHEPSG pic.twitter.com/RlygImcV2O
— DAZN Football (@DAZNFootball) July 13, 2025
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