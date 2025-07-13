كأس العالم للأندية 2025

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أهداف مباراة تشيلسي وباريس في نهائي كأس العالم للأندية 2025

11:25 م الأحد 13 يوليو 2025
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القاهرة - مصراوي

نجح فريق تشيلسي في تسجيل ثلاثية نظيفة في مرمى نظيره باريس سان جيرمان، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد،في نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وافتتح كول بالمر أهداف تشيلسي من تسديدة قوية عجز دوناروما حارس باريس سان جيرمان في التصدي لها بالدقيقة 22، ثم سجل الهدف الثاني بالدقيقة 29، وأضاف جواو بيدرو الهدف الثالث بالدقيقة 43.

وتعد هذه المباراة هي التاسعة في تاريخ اللقاءات الرسمية بين الفريقين، حيث سبق أن التقيا خلال 8 مناسبات في دوري أبطال أوروبا، ويتفوق باريس سان جيرمان بعدد الانتصارات، إذ فاز في 3 مباريات، مقابل فوزين لتشيلسي، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

وتعد هذه المواجهة هي الأولى بين الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية، إذ اقتصرت لقاءاتهما السابقة على منافسات دوري أبطال أوروبا فقط.

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تشيلسي وباريس نهائي كأس العالم للأندية باريس سان جيرمان تشيلسي كأس العالم للأندية 2025
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