كتبت-هند عواد:

على أنغام "الليلة الكبيرة"، أعلن الأهلي عودة "الفتى الذهبي" محمود حسن تريزيجيه إلى صفوف القلعة الحمراء. واعتمد الفريق على "طيوره المهاجرة" قبل كأس العالم للأندية.

واستعد الأهلي للنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية 2025، بضم مجموعة من الصفقات بينها "طيور مهاجرة" عادت من جديد للقلعة الحمراء.

ويفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية، بمواجهة الفريق المضيف إنتر ميامي المدجج بالنجوم على رأسهم أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي ونجم ريال مدري السابق الإسباني سيرخيو الإسباني.

وكان محمود حسن تريزيجيه أبرز العائدين إلى صفوف النادي الأهلي، إذ أنه ضمه بعد نهاية إعارته مع الريان القطري، ليعود إلى صفوف الفريق بعد 9 سنوات من رحلة احتراف بين الدوريات الإنجليزي والتركي والألماني.

وبدأ تريزيجيه مسيرته الكروية في ناشئين النادي الأهلي، وصعد للفريق الأول عام 2012، قبل أن يغادر الفريق في 2016.

واستعان الأهلي بلاعب آخر بدأ مسيرته في صفوف ناشئين القلعة الحمراء، وهو أحمد رمضان بيكام، وتعاقد الفريق به من سيراميكا كليوباترا.

وعاد حمدي فتحي إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة ليخوض مع الفريق منافسات كأس العالم للأندية 2025، وكان اللاعب رحل في صيف 2023 إلى الوكرة القطري.

ولم يكن حمدي فتحي الوحيد الذي استعان به الأهلي في منتصف الميدان، إذ أنه استعاد لاعب المالي أليو ديانج، بعد نهاية إعارته مع الخلود السعودي.

اقرأ أيضًا:

حمدي فتحي: قرار مشاركتي بكأس العالم جاء بالتنسيق مع الخطيب

"إذا حدث كذب".. متحدث الزمالك ينشر "حديث" تزامن مع تصريحات زيزو