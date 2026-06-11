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"جورميه إيجيبت للأغذية" تستهدف مبيعات سنوية 9 مليارات جنيه بحلول 2030

كتب : منال المصري

10:12 ص 11/06/2026

شركة جورميه ايجيبت دوت كوم للأغذية

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تستهدف شركة جورميه إيجيبت دوت كوم للأغذية ، تنمية حجم الأعمال والوصول بالمبيعات السنوية التقريبية إلى 9 مليارات جنيه بحلول 2030 مقارنة بنحو 2.7 مليار جنيه خلال 2025.

بحسب بيان للشركة للبورصة اليوم، فإن تحقيق الخطة يأتي من خلال التوسع الجغرافي وافتتاح ما بين فرعين إلى ثلاثة فروع جديدة سنوياً.

التوسع الجغرافي

وتعتزم الشركة افتتاح فرع بمساحة 500 متر مربع تقريبا بمشروع ايفوري بمنطقة سوديك ويست، وفرع رئيسي بمساحة 2300 متر مربع تقريبا بالقاهرة الجديدة خلال النصف الثاني من 2026.

بالإضافة إلى فرع جديد بمنطقة نيو جيزة خلال الربع الأول من 2027 بما يدعم شبكة الفروع الحالية البالغة 22 فرعاً .

كان صافي الربح ارتفع بنسبة 47% خلال الربع الأول على أساس سنوي ليبلغ 69.7 مليون جنيه فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 31% لتصل إلى 87.4 مليون جنيه.

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جورميه إيجيبت الأرباح التوسع الجغرافي

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