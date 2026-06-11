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محافظ المنيا يستقبل وزير الإنتاج الحربي لمتابعة مشروعات الصرف الصحي

كتب : جمال محمد

10:22 ص 11/06/2026

محافظ المنيا يستقبل وزير الإنتاج الحربي

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استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، اللواء الدكتور صلاح سليمان، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في ديوان عام المحافظة، خلال زيارته للمحافظة لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد من مراكز المحافظة.

وكان في الاستقبال كذلك الدكتور محمد جبر، نائب محافظ المنيا، واللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إذ تم بحث الموقف التنفيذي للمشروعات والوقوف على نسب الإنجاز والمعوقات، بما يضمن تسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد محافظ المنيا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الصرف الصحي باعتباره أحد أهم المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيراً إلى أن دفع العمل في تلك المشروعات يأتي في مقدمة أولويات المحافظة خلال المرحلة الحالية، مع استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنجاز الأعمال وتحقيق الاستفادة القصوى للأهالي في مختلف القرى والمراكز المستهدفة .

من جانبه أوضح الوزير أن الزيارة تأتي في ضوء توجيهات رئيس الوزراء لتذليل كافة الصعاب في المشروعات التي تشهد بعض العراقيل، ومن المقرر انتهاء كافة المشروعات قريباً لخدمة أهالينا في جميع القرى .

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عماد كدواني حياة كريمة المنيا

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