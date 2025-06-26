فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة مونتيري وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية 2025
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القاهرة - مصراوي
تمكن مونتيري المكسيكي من تحقيق الفوز على أوراوا الياباني في الشوط الأول بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس الموافق 26 يونيو، ضمن مواجهات ختام دور المجموعات للمجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية 2025.
وسجل أهداف مونتيري كلا من: نيلسون ديوسا في الدقيقة 30، جيرمان تيرترام في الدقيقة 34، خيسوس كورونا في الدقيقة 39.
وبذلك النتيجة رفع مونتيري رصيده إلى 5 نقاط، ليتصدر مؤقتًا ترتيب المجموعة الخامسة، متفوقا بفارق الأهداف على كل من إنتر ميلان الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني، اللذين تعادلا في نفس الجولة، ليحتكما جميعا إلى فارق الأهداف.
وتضم المجموعة الخامسة بجانب مونتيري المكسيكي و اوراوا الياباني كلا من: إنتر ميلان الإيطالي، ريفر بليت الأرجنتيني.
WHAT A GOLASSO FROM DEOSSA TO MAKE IT 1-0! ☄️⚽️— DAZN Football (@DAZNFootball) June 26, 2025
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MONTERREY MAKE IT 2-0!!! ⚽️⚽️— DAZN Football (@DAZNFootball) June 26, 2025
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It's another GOLASSO from Monterrey to make it 3-0!!! 🚀— DAZN Football (@DAZNFootball) June 26, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #URDCFM pic.twitter.com/vdXc1g29pJ
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