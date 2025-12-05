إعلامي يكشف مفاجأة.. مباراة مصر ونيجيريا الودية مهددة بالإلغاء

"مر عليه 59 سنة"..رقم قياسي لمنتخب فلسطين بعد التعادل مع تونس في كأس العرب

باتت ودية منتخب مصر ونيجيريا الودية، المقرر إقامتها منتصف الشهر الجاري استعدادًا لأمم أفريقيا، مهددة بالإلغاء بسبب عدم إمكانية مشاركة اللاعبين المحترفين.

وتستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، وذلك للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافت نسخة 1988.

وقال الإعلامي إسلام صادق على فضائية "TeN": "المباراة الودية بين مصر ونيجيريا يوم 14 ديسمبر مهددة بالإلغاء".

وتابع: "رفض الأندية الأوروبية ارسال لاعبيها المحترفين قبل منتصف الشهر الجاري، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش نجم مانشستر سيتي يهدد اقامة المباراة".

ويرتبط صلاح بمباراة مع فريقه أمام برايتون يوم 13 ديسمبر وذلك قبل يوم واحد من مباراة نيجيريا، وكذلك مرموش الذي سيخوض مباراة مع السيتيزن أمام كريستال بالاس يوم 14 من الشهر ذاته، بالإضافة إلى لاعبي المنتخب النيجيري المحترفين في أوروبا.

وتابع: في حالة إقامة مباراة مصر ونيجيريا في موعدها سيلعب المنتخبين بدون اللاعبين المحترفين في أوروبا، وعلى رأسهم محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد، وكذلك فيكتور أوسيمين نجم المنتخب النيجيري والمحترف بصفوف جالاتا سراي التركي.