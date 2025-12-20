تحدث أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن مصير الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز، بعد أزمتهما السابقة.

وقال أرني سلوت، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة توتنهام: "قلتُ الأسبوع الماضي إن الأفعال أبلغ من الأقوال، لقد تجاوزنا الأمر، صلاح كان ضمن التشكيلة السابقة، وكان أول لاعبٍ أجريتُ عليه تبديلاً".

وأضاف: "الآن هو في كأس الأمم الأفريقية يلعب مبارياتٍ مهمة لنفسه وللمنتخب، لذا أعتقد أنه من الإنصاف لهم - وبالتأكيد لنا أيضاً لأننا سنخوض مبارياتٍ بالغة الأهمية - أن يكون تركيزه منصباً بالكامل هناك، ولا ينبغي أن يُشتت انتباهه، أي حديثٍ مني عن فترة وجوده في ليفربول".

واختتم سلوت: "لأن ما قلته هو أننا تجاوزنا الأمر بعد مقابلة ليدز ولعبه ضد برايتون، الآن هو هناك، لذا من الإنصاف للمنتخب وله ولنا أيضاً أن نتحدث عن توتنهام والمباريات الأخرى، وأن يركزوا تركيزاً كاملاً على بطولتهم".

