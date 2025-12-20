مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

"لا ينبغي أن يشتت انتباهه".. أرني سلوت يتحدث عن مصير محمد صلاح مع ليفربول

كتب : هند عواد

11:22 ص 20/12/2025
تحدث أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن مصير الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز، بعد أزمتهما السابقة.

وقال أرني سلوت، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة توتنهام: "قلتُ الأسبوع الماضي إن الأفعال أبلغ من الأقوال، لقد تجاوزنا الأمر، صلاح كان ضمن التشكيلة السابقة، وكان أول لاعبٍ أجريتُ عليه تبديلاً".

وأضاف: "الآن هو في كأس الأمم الأفريقية يلعب مبارياتٍ مهمة لنفسه وللمنتخب، لذا أعتقد أنه من الإنصاف لهم - وبالتأكيد لنا أيضاً لأننا سنخوض مبارياتٍ بالغة الأهمية - أن يكون تركيزه منصباً بالكامل هناك، ولا ينبغي أن يُشتت انتباهه، أي حديثٍ مني عن فترة وجوده في ليفربول".

واختتم سلوت: "لأن ما قلته هو أننا تجاوزنا الأمر بعد مقابلة ليدز ولعبه ضد برايتون، الآن هو هناك، لذا من الإنصاف للمنتخب وله ولنا أيضاً أن نتحدث عن توتنهام والمباريات الأخرى، وأن يركزوا تركيزاً كاملاً على بطولتهم".

محمد صلاح ليفربول أرني سلوت ليفربول وتوتنهام

جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

