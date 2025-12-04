كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تفاصيل قرعة بطولة كأس العالم 2026، المقامة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، في يونيو المقبل.

موعد قرعة كأس العالم 2026

تقام قرعة كأس العالم 2026، غدا الجمعة، في مركز جون كينيدي للفنون الأدائية بمدينة "واشنطن" بالولايات المتحدة الأمريكية.

كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم

حسم 42 منتخبا تأهلهم إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما تتبقى 6 مقاعد، سيتم حسمها من الملحقين الأوروبي والعالمي.

ويشارك في الملحق الأوروبي 16 منتخبا، يتأهل منها أربعة، فيما يتأهل من الملحق العالمي منتخبان من أصل 6 منتخبات.

نظام قرعة كأس العالم 2026

تجرى قرعة كأس العالم 2026، من خلال الاختيار بين 4 أوعية، كالآتي:

الوعاء الأول: كندا، المكسيك، أمريكا، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا

الوعاء الثاني: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

الوعاء الثالث: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب إفريقيا.

الوعاء الرابع: الأردن، كاب فيردي، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات المتأهلة من الملحقين

وأشار فيفا إلى أن المنتخبات المستضيفة، ستحصل على كرات بألوان مختلفة، وتأتي المكسيك على رأس المجموعة الأولى وكندا بالمجموعة الثانية، والولايات المتحدة الأمريكية بالمجموعة الرابعة، فيما سيتم توزيع منتخبات الوعاء الأولى على المجموعات، لتجنب وقوع المنتخبات الأعلى تقييمات في مسار واحد وبالتالي عدم مواجهتهم لبعضهم البعض قبل نصف النهائي.

