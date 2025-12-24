مباريات الأمس
هل يسير على خطي صلاح.. 3 أندية أوروبية تفاوض عمر مرموش

كتب- محمد عبدالهادي:

07:00 ص 24/12/2025
ارتبط اسم المهاجم المصري عمر مرموش بعدة أندية أوروبية في الفترةالأخيرة، وذلك بعد أنباء تشير لاقتراب رحيله عن مانشستر سيتي وعدم مشاركته أساسيا بصفة مستمره مع فريقه.

في حال رحيله مرموش عن السيتي، سيكون علي أعتاب تكرار سيناريو محمد صلاح الذي الذي انضم لتشيلسي ولم يشارك بصفة مستمره قبل ان ينتقل للدوري الايطالي ويتألق ويعود لليفربول كأبرز نجوم الدوري الإنجليزي.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية أبرز الأندية التي تهتم بالتعاقد مع عمر مرموش.

توتنهام هوتسبر

برز اسم مرموش بقوة في وسائل الإعلام الإنجليزية كأحد اللاعبين الذين يدرس توتنهام ضمهم لتعزيز الهجوم خلال سوق الانتقالات القادمة.

حيث كشف موقع teamtalk، أن النادي اللندني يرى في مرموش خيارًا هجوميًا مناسبًا على الأجنحة أو كمهاجم ثانٍ خلف رأس الحربة، وقد تكون الصفقة إعارة مع خيار شراء بحسب المصادر الصحفية.

روما

على الرغم من تداول اسم روما مع مرموش قبل انتقاله لسيتي كخيار هجومي محتمل لتعويض رحيل لاعبين مثل ديبالا، إلا أن الأخبار الحديثة تشير لوجود اهتمام فعلي في الفترة الحالية بالتعاقد مع اللاعب والانتقال للدوري الإيطالي.

نيوكاسل يونايتد

فريق نيوكاسل ظهر أيضا كأحد الأندية المحتملة للحصول علي خدمات اللاعب، والتي تراقب موقفه ومتستعدة لدفع مبلغ مالي كبير للتعاقد مع اللاعب في حال رحيله عن مانشستر سيتي.

