يستعد منتخب الجزائر، لخوض ضربة البداية، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بمواجهة منتخب السودان، اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا 2025.

وقد تشهد مباراة الجزائر والسودان اليوم الأربعاء، الظهور الأول لحارس مرمى محاربي الصحراء لوكا زيدان، في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما أعلن منذ فترة تمثيل منتخب الجزائر بدلا من فرنسا.

أبرز المعلومات عن لوكا زيدان

ولوكا زيدان ليس بغريب على جماهير كرة القدم في العالم، فهو نجل أحد أساطير كرة القدم العالمية وهو أسطورة الكرة الفرنسية وريال مدريد السابق زين الدين زيدان.

ويبلغ لوكا من العمر 27 عاما، فهو من مواليد 13 مايو 1998، بمدينة مارسيليا الفرنسية.

ولم يسير لوكا على خطى والده، الذي كثيرا ما أمتع جماهير كرة القدم بمهارات ولمسات فنية مميزة، إلا أن نجله فضل أن يدافع عن مرمى فريقه من خلال مشاركته في مركز حراسة المرمى.

وبدأ لوكا زيدان مسيرته في كرة القدم، من قطاع الناشئين بنادي ريال مدريد، قبل أن ينتقل إلى فريق راسينج سانتاندير في عام 2019، الذي انتقل منه إلى رايو فايكانو في مايو 2020.

وفي يناير 2022 انتقل صاحب الـ 27 من فريق رايو فايكانو إلى إيبار، الذي استمر معه لمدة عامين، قبل الانتقال إلى فريق غرناطة الإسباني في 2024 ويستمر ضمن صفوفه حتى الآن.

نجل زيدان مثل منتخب فرنسا في الفئات المختلفة، لكنه لم يظهر مع المنتخب الأول في أي لقاء، ليقرر تمثيل منتخب الجزائر.

وظهر لوكا في أكتوبر الماضي للمرة الأولى، رفقة منتخب الجزاء، في مباراة أوغندا بالجولة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعلق لوكا على مشاركته الأولى رفقة الجزاء آنذاك، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "فخر كبير أن أرتدي هذا القميص للمرة الأولى، مشاعر لا توصف".

