عماد النحاس في اختبار حاسم أمام رونالدو ورفاقه اليوم.. التفاصيل كاملة

يخوض عماد النحاس، المدير الفني لفريق الزوراء العراقي، مواجهة مصيرية مساء اليوم الأربعاء أمام النصر السعودي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا 2.

ويحل الزوراء ضيفًا على النصر في المباراة التي يستضيفها ملعب الأول بارك، في لقاء حاسم يحدد ملامح المتأهلين عن المجموعة، خاصة في ظل اشتعال المنافسة على بطاقة العبور الثانية.

ويدخل النصر اللقاء بعدما ضمن التأهل إلى الدور التالي، وحسم صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق 9 نقاط عن الزوراء العراقي، الذي يحتل المركز الثاني متساويًا في النقاط مع استقلال دوشنبه الطاجيكي.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2، بعد غيابه عن مباريات النصر السابقة لأسباب مختلفة.

وأكد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر، مشاركة رونالدو في اللقاء، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على تجهيز لاعبيه بعد فترة توقف استمرت 28 يومًا، مضيفًا أن النجم البرتغالي سيكون حاضرًا في مواجهة الزوراء.

وكان النصر قد حقق الفوز على الزوراء العراقي في مباراة الدور الأول بهدفين دون رد، بينما يسعى عماد النحاس إلى قيادة فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن التأهل إلى الدور المقبل، في ظل المنافسة القوية مع استقلال دوشنبه على المركز الثاني في المجموعة.