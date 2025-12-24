مباريات الأمس
آرسنال يتأهل إلى نصف نهائي كأس الكاراباو بعد فوزه على كريستال بالاس

كتب : مصراوي

05:54 ص 24/12/2025

مايكل أرتيتا

كتب – محمد عبد السلام:

تأهل فريق أرسنال إلى نصف نهائي كأس الكاراباو، بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره كريستال بالاس بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، قبل أن يحسم أرسنال التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، وسجل هدف أرسنال اللاعب ماكسينس لكرواكسي، مدافع كريستال بالاس، بالخطأ في مرمى فريقه، فيما أدرك كريستال بالاس التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عن طريق اللاعب مارك جيهي.

وشهدت ركلات الترجيح إهدار ماكسينس لكرواكسي الركلة الثامنة، ليمنح بطاقة التأهل لفريق أرسنال، الذي نجح في حجز مقعده بالدور نصف النهائي من البطولة.

وبهذا الفوز، يضرب أرسنال موعدًا مع نظيره تشيلسي في نصف نهائي كأس الكاراباو، في المباراة المقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق 14 يناير المقبل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

آرسنال نصف نهائي كأس الكاراباو كريستال بالاس مارك جيهي

