كتب- محمد عبدالهادي:

بالرغم من مشاركته في شوط واحد فقط، تمكن محمد صلاح من لفت الأنظار خلال مواجهة فريقه ضد سندرلاند، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشارك صلاح في مباراة ليفربول وسندرلاند في الشوط الثاني من المباراة، بعددما جلس بديلًا في الشوط الأول، ليواصل الليفر نتائجة السلبية وفشله في تحقيق الفوز بآخر مبارياته.

ووفقا لموقع Sofascore حصل محمد صلاح على تقييم 6.6/10 خلال الـ45 دقيقة التي لعبها.

ماذا قدم محمد صلاح أمام سندرلاند في 45 دقيقة لعب؟

لعب 45 دقيقة

حصل على تقييم 6.6

إجمالي التسديدات 2

تسديدات على المرمى 0

تسديدات تم اعتراضها 2

لمسات 48

لمسات غير ناجحة 2

مراوغات ناجحة 3

تمريرات دقيقة 25/30 (83%)

خسارة الاستحواذ 16

تمريرات أساسية 4

كرات مستردة 1

إقرأ أيضًا..

فاوضه الزمالك وتألق في كأس العرب.. 10 معلومات عن الأردني يزن النعيمات

بعد انتهاء الجولة الأولى.. ترتيب مجموعات كأس العرب 2025

تم تأجيله.. تفاصيل أزمة نهائي كأس ليبيا في ستاد القاهرة