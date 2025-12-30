مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

جميع المباريات

بنين ضد السنغال.. مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

كتب : مصراوي

04:03 ص 30/12/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    جماهير السنغال
  • عرض 15 صورة
    جماهير السنغال
  • عرض 15 صورة
    جماهير السنغال
  • عرض 15 صورة
    جماهير السنغال
  • عرض 15 صورة
    جماهير السنغال
  • عرض 15 صورة
    مباراة السنغال والكونغو
  • عرض 15 صورة
    جماهير السنغال
  • عرض 15 صورة
    تونس ونيجيريا (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    تونس ونيجيريا (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    تونس ونيجيريا (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    تونس ونيجيريا (11) (1)
  • عرض 15 صورة
    تونس ونيجيريا (8) (1)
  • عرض 15 صورة
    تونس ونيجيريا (9) (1)
  • عرض 15 صورة
    تونس ونيجيريا (10) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – محمد عبد السلام:

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة تنزانيا أمام تونس، ومباراة منتخب السنغال أمام نظيره بنين.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم والقنوات الناقلة

أوغندا ضد نيجيريا - 6:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 2

تنزانيا ضد تونس - 6:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

بنين ضد السنغال - 9:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

بوتسوانا ضد الكونغو الديمقراطية - 9:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 2

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة بنين ضد السنغال مواعيد مباراة كأس الأمم الأفريقية اليوم تنزانيا ضد تونس وتسوانا ضد الكونغو الديمقراطية كأس الأمم الأفريقية

