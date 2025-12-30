"معايا منديله".. موقف طريف بين محمد صلاح وفنان بعد مواجهة أنجولا

كتب – محمد عبد السلام:

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة تنزانيا أمام تونس، ومباراة منتخب السنغال أمام نظيره بنين.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم والقنوات الناقلة

أوغندا ضد نيجيريا - 6:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 2

تنزانيا ضد تونس - 6:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

بنين ضد السنغال - 9:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

بوتسوانا ضد الكونغو الديمقراطية - 9:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 2