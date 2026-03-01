مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

2 2
21:30

المصري

الدوري المصري

بيراميدز

0 1
21:30

الزمالك

الدوري المصري

مودرن سبورت

1 0
21:30

بتروجت

الدوري المصري

البنك الاهلي

1 3
21:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 1
18:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

جيرونا

1 1
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

"بمشاركة إبراهيم عادل".. نورشيلاند يتلقى الهزيمة بثنائية في الدوري الدنماركي

كتب : يوسف محمد

10:02 م 01/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    نجم منتخب مصر إبراهيم عادل
  • عرض 3 صورة
    إبراهيم عادل

تلقى فريق نورشيلاند الدنماركي الهزيمة اليوم أمام نظيره فيبورج، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ22 بالدوري الدنماركي.

وشهدت مباراة اليوم الظهور الأول للنجم المصري إبراهيم عادل لاعب نورشيلاند، مع فريقه منذ الانضمام إليه في يناير الماضي، قادما من الجزيرة الإماراتي.

ترتيب نورشيلاند في الدوري الدنماركي

ويحتل فريق نورشيلاند حاليا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 31 نقطة جمعهم من 22 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

أرقام إبراهيم عادل مع الجزيرة قبل الانضمام لنورشيلاند

وظهر إبراهيم عادل رفقة فريق الجزيرة الإماراتي، قبل الانتقال إلى نورشيلاند خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في 11 مباراة بمختلف البطولات، ولكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

نورشيلاند الدنماركي إبراهيم عادل

