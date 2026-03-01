أول تعليق رسمي من إيران بشأن الانسحاب من كأس العالم 2026

تلقى فريق نورشيلاند الدنماركي الهزيمة اليوم أمام نظيره فيبورج، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ22 بالدوري الدنماركي.

وشهدت مباراة اليوم الظهور الأول للنجم المصري إبراهيم عادل لاعب نورشيلاند، مع فريقه منذ الانضمام إليه في يناير الماضي، قادما من الجزيرة الإماراتي.

ترتيب نورشيلاند في الدوري الدنماركي

ويحتل فريق نورشيلاند حاليا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 31 نقطة جمعهم من 22 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

أرقام إبراهيم عادل مع الجزيرة قبل الانضمام لنورشيلاند

وظهر إبراهيم عادل رفقة فريق الجزيرة الإماراتي، قبل الانتقال إلى نورشيلاند خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في 11 مباراة بمختلف البطولات، ولكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

