ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و17 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 2-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.86 جنيه للشراء، و47.96 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.71 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع.