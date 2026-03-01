مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

2 2
21:30

المصري

الدوري المصري

بيراميدز

0 1
21:30

الزمالك

الدوري المصري

مودرن سبورت

1 0
21:30

بتروجت

الدوري المصري

البنك الاهلي

1 3
21:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 1
18:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

جيرونا

1 1
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

بعد فوز أرسنال ومانشستر يونايتد.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

كتب : محمد عبد السلام

10:09 م 01/03/2026
    خلال مباراة أرسنال وتشيلسي
    خلال مباراة أرسنال وتشيلسي

أقيمت اليوم الأحد العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

ومن أبرز نتائج مباريات اليوم، فوز مانشستر يونايتد بثنائية مقابل هدف، وفاز أيضا أرسنال على نظيره تشيلسي بنتيجة 2-1.

وحافظ أرسنال على صدارة جدول ترتيب الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بينما يلحقه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- آرسنال - 64 نقطة

2- مانشستر سيتي - 59 نقطة

3- مانشستر يونايتد - 51 نقطة

4- أستون فيلا - 51 نقطة

5- ليفربول - 48 نقطة

6- تشيلسي - 45 نقطة

7- برينتفورد - 43 نقطة

8- إيفرتون - 40 نقطة

9- فولهام - 40 نقطة

10- بورنموث - 39 نقطة

11- برايتون - 37 نقطة

12- سندرلاند - 37 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد - 36 نقطة

14- كريستال بالاس - 35 نقطة

15- ليدز يونايتد - 31 نقطة

16- توتنهام - 29 نقطة

17- نوتنجهام - 27 نقطة

18- وست هام - 25 نقطة

19- بيرنلي - 19 نقطة

20- وولفرهامبتون - 13 نقاط

