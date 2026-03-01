أول تعليق رسمي من إيران بشأن الانسحاب من كأس العالم 2026

أقيمت اليوم الأحد العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

ومن أبرز نتائج مباريات اليوم، فوز مانشستر يونايتد بثنائية مقابل هدف، وفاز أيضا أرسنال على نظيره تشيلسي بنتيجة 2-1.

وحافظ أرسنال على صدارة جدول ترتيب الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بينما يلحقه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- آرسنال - 64 نقطة

2- مانشستر سيتي - 59 نقطة

3- مانشستر يونايتد - 51 نقطة

4- أستون فيلا - 51 نقطة

5- ليفربول - 48 نقطة

6- تشيلسي - 45 نقطة

7- برينتفورد - 43 نقطة

8- إيفرتون - 40 نقطة

9- فولهام - 40 نقطة

10- بورنموث - 39 نقطة

11- برايتون - 37 نقطة

12- سندرلاند - 37 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد - 36 نقطة

14- كريستال بالاس - 35 نقطة

15- ليدز يونايتد - 31 نقطة

16- توتنهام - 29 نقطة

17- نوتنجهام - 27 نقطة

18- وست هام - 25 نقطة

19- بيرنلي - 19 نقطة

20- وولفرهامبتون - 13 نقاط