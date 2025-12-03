مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

- -
16:30

تونس الثاني

كأس العرب

سوريا

- -
19:00

قطر

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

فيديو أهداف مباراة منتخب الأردن والإمارات في كأس العرب

كتب : محمد الميموني

11:41 م 03/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الامارات والأردن
  • عرض 3 صورة
    مباراة منتخب الأردن والإمارات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق منتخب الأردن الفوز على حساب نظيره منتخب الإمارات اليوم الأربعاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس العرب.

وأحرز ثنائية المنتخب الأردني في اللقاء كلا من، علي علوان في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، يزن النعيمات في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

وسجل هدف منتخب الإمارات الوحيد في اللقاء، اللاعب برونو أوليفيرا، في الدقيقة الـ 47 من عمر المباراة.

ويذكر أن منتخب الأردن يتصدر المجموعة الثالثة، برصيد ثلاث نقاط بينما يحتل منتخب الإمارات المركز الرابع دون أي رصيد من النقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب الأردن منتخب الإمارات كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان