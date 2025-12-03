فيديو أهداف مباراة منتخب الأردن والإمارات في كأس العرب

حقق منتخب الأردن الفوز على حساب نظيره منتخب الإمارات اليوم الأربعاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس العرب.

وأحرز ثنائية المنتخب الأردني في اللقاء كلا من، علي علوان في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، يزن النعيمات في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

وسجل هدف منتخب الإمارات الوحيد في اللقاء، اللاعب برونو أوليفيرا، في الدقيقة الـ 47 من عمر المباراة.

ويذكر أن منتخب الأردن يتصدر المجموعة الثالثة، برصيد ثلاث نقاط بينما يحتل منتخب الإمارات المركز الرابع دون أي رصيد من النقاط.