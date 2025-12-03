فيديو أهداف مباراة منتخب الأردن والإمارات في كأس العرب
كتب : محمد الميموني
-
-
-
-
حقق منتخب الأردن الفوز على حساب نظيره منتخب الإمارات اليوم الأربعاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس العرب.
وأحرز ثنائية المنتخب الأردني في اللقاء كلا من، علي علوان في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، يزن النعيمات في الدقيقة 63 من عمر المباراة.
من ركلة جزاء.. علي علوان يسجل الهدف الأول لمنتخب الأردن ⚽#الأردن_الإمارات#كأس_العرب pic.twitter.com/D5OST31OH6— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 3, 2025
وسجل هدف منتخب الإمارات الوحيد في اللقاء، اللاعب برونو أوليفيرا، في الدقيقة الـ 47 من عمر المباراة.
حمد المقبالي يتألق بهذا التصدي الرائع 🧤#الأردن_الإمارات#كأس_العرب pic.twitter.com/FTHZzqXCL8— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 3, 2025
ويذكر أن منتخب الأردن يتصدر المجموعة الثالثة، برصيد ثلاث نقاط بينما يحتل منتخب الإمارات المركز الرابع دون أي رصيد من النقاط.
حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لمنتخب الأردن ويمنح خالد الظنحاني البطاقة الحمراء 🟥🎥#الأردن_الإمارات#كأس_العرب pic.twitter.com/nMg1ffZneD— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 3, 2025