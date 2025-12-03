خطف محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الأنظار بشكل كبير خلال تواجده على مقاعد بدلاء فريقه، في مباراة سندرلاند بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويلاقي فريق ليفربول حاليا نظيره سندرلاند، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ14 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وظهر النجم المصري، من على مقاعد بدلاء فريقه مرتديا القناع الشهير للمطرب تووليت، مما أثار تفاعلا كبيرا بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتواجد محمد صلاح على مقاعد بدلاء فريق ليفربول للمرة الثانية على التوالي، بعدما جلس على مقاعد البدلاء، في الجولة الماضية أمام فريق وست هام، في اللقاء الذي انتهى بثنائية نظيفة للريدز.

ويمر محمد صلاح بفترة صعبة رفقة الريدز خلال الموسم الحالي، خاصة في ظل تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، إذ شارك مع الفريق في 18 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم الحالي، سجل خلالهم 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

