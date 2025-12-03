موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

"توج بالأفضل في آسيا".. قصة لاعب شارك مع منتخب مصر والكويت

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي فريق ليفربول نظيره سندرلاند اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10:15 مساء، وتقام المباراة على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

ترتيب ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي

ويدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الثامن برصيد 21 نقطة، بينما يدخل سندرلاند اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد 22 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وسندرلاند

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

اقرأ أيضًا:

نجل لاعب الأهلي السابق.. من هو الطفل الذي ظهر مع محمد صلاح في إعلان إحدى الشركات؟

لماذا حصل إسلام عيسى على أعلى تقييم للاعبي منتخب مصر أمام الكويت ؟