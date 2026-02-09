مباريات الأمس
"تهديد مباشر".. صحيفة تكشف مفاجأة بشأن رحيل رونالدو عن الدوري السعودي

كتب : محمد الميموني

03:07 م 09/02/2026
كشفت تقارير صحيفة تطورات جديدة بشأن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ونجم نادي النصر السعودي، في ظل غيابه الأخير عن تدريبات الفريق.

وأوضحت صحيفة، «سكاي سبورتس» أن غياب رونالدو جاء على خلفية حالة من عدم الرضا بسبب ما يراه عدم مساواة بين نادي النصر وبعض أندية الدوري السعودي الأخرى، فيما يخص الدعم المقدم من صندوق الاستثمارات العامة.

وأشارت «سكاي سبورتس» إلى أن عقد كريستيانو رونالدو مع نادي النصر يتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 44 مليون جنيه إسترليني، وهو ما قد يفتح الباب نظريًا أمام رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت التقارير أن قائد النصر وجّه تحذيرًا مباشرًا إلى صندوق الاستثمارات العامة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدًا أنه قد يفكر في مغادرة المملكة حال عدم حصوله على ضمانات رياضية أكبر تتعلق بتنافسية الفريق ودعمه فنيًا.

وعلى صعيد جدول الترتيب، يحتل نادي النصر المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 49 نقطة.

رونالدو الدوري السعودي رحيل رونالدو النصر السعودي

