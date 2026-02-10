موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يواجه فريق تشيلسي نظيره فريق ليدز يونايتد اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ال26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي و ليدز يونايتد

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً على استاد "ستامفورد بريدج" إنجلترا.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة بينما يحتل فريق ليدز يونايتد المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.