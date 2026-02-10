مباريات الأمس
موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب : محمد الميموني

12:22 م 10/02/2026

فريق تشيلسي

يواجه فريق تشيلسي نظيره فريق ليدز يونايتد اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ال26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي و ليدز يونايتد

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً على استاد "ستامفورد بريدج" إنجلترا.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة بينما يحتل فريق ليدز يونايتد المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.

