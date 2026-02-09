مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

فياريال

0 0
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

روما

0 0
21:45

كالياري

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

0 0
15:45

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الدحيل

1 1
18:00

الشــارقة

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

0 0
18:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

لم يحلق شعره منذ 2024.. ما قصة فرانك إيليت مشجع مانشستر يونايتد؟

كتب : مصراوي

08:57 م 09/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    فرانك إيليت مشجع مانشستر يونايتد (2)
  • عرض 9 صورة
    فرانك إيليت مشجع مانشستر يونايتد (4)
  • عرض 9 صورة
    فرانك إيليت مشجع مانشستر يونايتد (5)
  • عرض 9 صورة
    فرانك إيليت مشجع مانشستر يونايتد (6)
  • عرض 9 صورة
    فرانك إيليت مشجع مانشستر يونايتد (3)
  • عرض 9 صورة
    فرانك إيليت مشجع مانشستر يونايتد (8)
  • عرض 9 صورة
    فرانك إيليت مشجع مانشستر يونايتد (9)
  • عرض 9 صورة
    فرانك إيليت مشجع مانشستر يونايتد (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالهادي:
تصدّر مشجع مانشستر يونايتد فرانك إيليت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بعدما تحوّل تحديه الغريب بعدم قص شعره إلى قصة لافتة ارتبطت بنتائج فريقه.

من هو فرانك إيليت؟
فرانك إيليت، من مدينة أوكسفورد ويقيم حاليًا في إسبانيا، أطلق في 5 أكتوبر 2024 تحديًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعهّد خلاله بعدم قص شعره نهائيًا إلا في حال نجاح مانشستر يونايتد في تحقيق خمسة انتصارات متتالية في جميع البطولات.

كان يعتقد أن التحدي لن يستمر سوى أسابيع قليلة، لكنه وجد نفسه مضطرًا للاستمرار لأشهر طويلة، في ظل عجز الفريق عن تحقيق هذا الشرط.

كيف تطور تحدي فرانك إيليت؟
مع مرور الوقت، بدأ فرانك في توثيق رحلته عبر حساباته على إنستجرام وتيك توك، وهو ما ساهم في زيادة شعبيته وجذب عدد كبير من المتابعين.

وبسبب تراجع نتائج مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، استمر التحدي لفترة أطول من المتوقع، حتى تجاوز طول شعره 18 سنتيمترًا.

قرب نهاية التحدي
بحلول فبراير 2026، وبعدما حقق مانشستر يونايتد أربعة انتصارات متتالية في الدوري، بات فرانك إيليت على بُعد فوز واحد فقط من تنفيذ وعده، وهو ما زاد من ترقب المتابعين للحظة الحاسمة.
ففي حال تحقيق الفوز الخامس المتتالي، يخطط فرانك إيليت لقص شعره داخل ملعب أولد ترافورد، كما أعلن نيته التبرع بشعره أو بالأموال التي قد يجمعها من هذه المبادرة لأغراض خيرية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة
من المقرر أن يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره وست هام، وذلك غدًا الثلاثاء، الموافق 10 فبراير.

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد مع وست هام في تمام الساعة 10.15 مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فرانك إيليت مانشستر يونايتد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبوالمعاطي زكي يكشف: هل يجامل محمود الخطيب أصدقاءه في لجنة الكرة بالأهلي
مصراوى TV

أبوالمعاطي زكي يكشف: هل يجامل محمود الخطيب أصدقاءه في لجنة الكرة بالأهلي
كسوف الشمس الكلي 2026.. 4 أبراج الأكثر حظا
علاقات

كسوف الشمس الكلي 2026.. 4 أبراج الأكثر حظا

مصر للطيران تستقبل أول طائرة إيرباص A350-900 وتنضم رسميًا لأسطول الناقل
أخبار مصر

مصر للطيران تستقبل أول طائرة إيرباص A350-900 وتنضم رسميًا لأسطول الناقل
"اشترى كفنه بيده".. لغز النبوءة الأخيرة لـ "سفير الجدعنة" بفيصل
حوادث وقضايا

"اشترى كفنه بيده".. لغز النبوءة الأخيرة لـ "سفير الجدعنة" بفيصل

ترضى تاكل بالمنظر ده.. رئيس حي حدائق القبة ينفعل على مسؤول مطعم - (صور)
أخبار مصر

ترضى تاكل بالمنظر ده.. رئيس حي حدائق القبة ينفعل على مسؤول مطعم - (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة