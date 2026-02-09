لم يحلق شعره منذ 2024.. ما قصة فرانك إيليت مشجع مانشستر يونايتد؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدّر مشجع مانشستر يونايتد فرانك إيليت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بعدما تحوّل تحديه الغريب بعدم قص شعره إلى قصة لافتة ارتبطت بنتائج فريقه.

من هو فرانك إيليت؟

فرانك إيليت، من مدينة أوكسفورد ويقيم حاليًا في إسبانيا، أطلق في 5 أكتوبر 2024 تحديًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعهّد خلاله بعدم قص شعره نهائيًا إلا في حال نجاح مانشستر يونايتد في تحقيق خمسة انتصارات متتالية في جميع البطولات.

كان يعتقد أن التحدي لن يستمر سوى أسابيع قليلة، لكنه وجد نفسه مضطرًا للاستمرار لأشهر طويلة، في ظل عجز الفريق عن تحقيق هذا الشرط.

كيف تطور تحدي فرانك إيليت؟

مع مرور الوقت، بدأ فرانك في توثيق رحلته عبر حساباته على إنستجرام وتيك توك، وهو ما ساهم في زيادة شعبيته وجذب عدد كبير من المتابعين.

وبسبب تراجع نتائج مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، استمر التحدي لفترة أطول من المتوقع، حتى تجاوز طول شعره 18 سنتيمترًا.

قرب نهاية التحدي

بحلول فبراير 2026، وبعدما حقق مانشستر يونايتد أربعة انتصارات متتالية في الدوري، بات فرانك إيليت على بُعد فوز واحد فقط من تنفيذ وعده، وهو ما زاد من ترقب المتابعين للحظة الحاسمة.

ففي حال تحقيق الفوز الخامس المتتالي، يخطط فرانك إيليت لقص شعره داخل ملعب أولد ترافورد، كما أعلن نيته التبرع بشعره أو بالأموال التي قد يجمعها من هذه المبادرة لأغراض خيرية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره وست هام، وذلك غدًا الثلاثاء، الموافق 10 فبراير.

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد مع وست هام في تمام الساعة 10.15 مساءً بتوقيت القاهرة.