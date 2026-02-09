مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

فياريال

2 0
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

روما

1 0
21:45

كالياري

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

0 0
15:45

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الدحيل

1 1
18:00

الشــارقة

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

0 0
18:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

مصطفى شوبير يتصدر التشكيل المثالي للجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

10:03 م 09/02/2026

مصطفى شوبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدّر مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، التشكيل المثالي للجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، وفقًا لاختيارات شبكة سوفا سكور العالمية، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال مباريات الجولة.

وجاء اختيار شوبير عقب تألقه اللافت في مواجهة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري، والتي أُقيمت بالجزائر وانتهت بالتعادل السلبي، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه، ليسهم في تأهل الفريق الأحمر إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وشهد التشكيل المثالي تواجد ناصر ماهر، لاعب وسط بيراميدز، بعد ظهوره بشكل قوي خلال الجولة الخامسة، ولفت الأنظار بأدائه في وسط الملعب، ما جعله ضمن أبرز عناصر الجولة بحسب تقييم الشبكة العالمية.

وضم التشكيل المثالي للجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا كلًا من:

في حراسة المرمى:

مصطفى شوبير – الأهلي

خط الدفاع:

أوبري موديبا – ماميلودي صن داونز

بيدرو بينتو – بترو دي لواندا

ستيفن مانيوا – ريفرز يونايتد

محمد ريدا حاميدي – شبيبة القبائل

خط الوسط:

برينس ممبا – باور ديناموز

زين الدين فرحات – مولودية الجزائر

ناصر ماهر – بيراميدز

بلال مسعودي – شبيبة القبائل

أنس باخ – الجيش الملكي

خط الهجوم:

برناردو دياس – بترو دي لواندا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى شوبير النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر
أخبار المحافظات

باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر
أبوالمعاطي زكي يجيب على سؤال مجدي الجلاد: زعلان من إبراهيم فايق؟ - (فيديو)
رياضة محلية

أبوالمعاطي زكي يجيب على سؤال مجدي الجلاد: زعلان من إبراهيم فايق؟ - (فيديو)
سحب منخفضة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
أخبار مصر

سحب منخفضة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

ترضى تاكل بالمنظر ده.. رئيس حي حدائق القبة ينفعل على مسؤول مطعم - (صور)
أخبار مصر

ترضى تاكل بالمنظر ده.. رئيس حي حدائق القبة ينفعل على مسؤول مطعم - (صور)
‏ أبوالمعاطي زكي: الخطيب استعان بسيد عبدالحفيظ في الأهلي عشان ينقذه - (فيديو)
رياضة محلية

‏ أبوالمعاطي زكي: الخطيب استعان بسيد عبدالحفيظ في الأهلي عشان ينقذه - (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا
"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة