مصطفى شوبير يتصدر التشكيل المثالي للجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا

تصدّر مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، التشكيل المثالي للجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، وفقًا لاختيارات شبكة سوفا سكور العالمية، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال مباريات الجولة.

وجاء اختيار شوبير عقب تألقه اللافت في مواجهة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري، والتي أُقيمت بالجزائر وانتهت بالتعادل السلبي، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه، ليسهم في تأهل الفريق الأحمر إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وشهد التشكيل المثالي تواجد ناصر ماهر، لاعب وسط بيراميدز، بعد ظهوره بشكل قوي خلال الجولة الخامسة، ولفت الأنظار بأدائه في وسط الملعب، ما جعله ضمن أبرز عناصر الجولة بحسب تقييم الشبكة العالمية.

وضم التشكيل المثالي للجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا كلًا من:

في حراسة المرمى:

مصطفى شوبير – الأهلي

خط الدفاع:

أوبري موديبا – ماميلودي صن داونز

بيدرو بينتو – بترو دي لواندا

ستيفن مانيوا – ريفرز يونايتد

محمد ريدا حاميدي – شبيبة القبائل

خط الوسط:

برينس ممبا – باور ديناموز

زين الدين فرحات – مولودية الجزائر

ناصر ماهر – بيراميدز

بلال مسعودي – شبيبة القبائل

أنس باخ – الجيش الملكي

خط الهجوم:

برناردو دياس – بترو دي لواندا