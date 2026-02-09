مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

فياريال

2 0
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

روما

1 0
21:45

كالياري

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

0 0
15:45

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الدحيل

1 1
18:00

الشــارقة

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

0 0
18:00

الهلال

جميع المباريات

فريق علي معلول.. الصفاقسي التونسي يهدد بتعليق النشاط الكروي.. ماذا حدث؟

كتب- محمد عبدالهادي:

10:17 م 09/02/2026

الصفاقسي التونسي

هدد نادي الصفاقسي التونسي الذي يضمه بين صفوفه نجم الأهلي السابق علي معلول، بتعليق نشاطه في الدوري المحلي، اعتراضًا على ما وصفه بالأخطاء التحكيمية التي تعرض لها فريقه خلال مواجهة الإفريقي، ضمن منافسات الجولة العشرين من المسابقة، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأعلنت إدارة الصفاقسي تقديم استقالة جماعية، احتجاجًا على القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، خاصة الهدف الذي أحرزه الإفريقي، والذي ترى إدارة النادي أنه جاء بعد حالة تسلل واضحة.

وكشفت صحيفة الصباح التونسية أن الإدارة المؤقتة للنادي تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد التونسي لكرة القدم، تطالب فيه بتفريغ التسجيلات الصوتية الخاصة بالمحادثات بين حكم اللقاء وطاقم تقنية الفيديو.

كما أكدت الإدارة نيتها التقدم بشكوى إلى وزارة الشباب والرياضة، مع الإشارة إلى وجود شكوك حول سلامة نتيجة المباراة، محذرة من تعليق نشاط النادي في حال عدم الاستجابة لمطالبها بشكل عاجل.

وكانت لجنة التحكيم في تونس قد قررت إيقاف الحكمين هيثم قيراط وأسامة شريط، على خلفية احتساب هدف التعادل للإفريقي رغم وجود تسلل سابق للكرة، ظهر بوضوح عبر تقنية الفيديو.

