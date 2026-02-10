مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

نابولي

- -
22:00

كومو

كأس ألمانيا

هيرتا برلين

- -
21:45

فرايبورج

جميع المباريات

إعلان

كول بالمر أساسياً.. تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد الليلة

كتب : محمد الميموني

12:46 م 10/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ليام روزينيور مدرب تشيلسي الجديد (7)
  • عرض 5 صورة
    تشيلسي ضد برشلونة
  • عرض 5 صورة
    تشيلسي ضد سندرلاند (2)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة تشيلسي وبرينتفورد (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد الميموني:

أستقر ليام روزنيور، المدير الفني لفريق تشيلسي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويلاقي فريق تشيلسي نظيره فريق ليدز يونايتد اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ال26 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونعرض خلال السطور التالية تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي كالتالي:

ـ حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

ـ خط الدفاع: ريس جيمس - ويسلي فوفانا- تريفو تشالوباه- مارك كوكورييلا.

ـ الوسط: أندريه سانتوس – مويسيس كايسيدو- كول بالمر- إنزو فيرنانديز- بيدرو نيتو.

ـ الهجوم: جواو بيدرو.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تشيلسي تشكيل تشيلسي تشكيل تشيلسي المتوقع كول بالمر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد وضعه أسبوعًا بالعناية.. وفاة شاب حادث منوف الذي أبكى أهالي المنوفية
أخبار المحافظات

بعد وضعه أسبوعًا بالعناية.. وفاة شاب حادث منوف الذي أبكى أهالي المنوفية
فاجعة على طريق أم قمر.. مصرع شخص وإصابة 25 آخرين في حادث مروع بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

فاجعة على طريق أم قمر.. مصرع شخص وإصابة 25 آخرين في حادث مروع بالإسماعيلية
رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
كأنهما اتفقا على الرحيل.. "مباركة" تلحق بزوجها "طه" بعد أيام من رحيله بالمنوفية
أخبار المحافظات

كأنهما اتفقا على الرحيل.. "مباركة" تلحق بزوجها "طه" بعد أيام من رحيله بالمنوفية
خضروات تعزز نشاطك اليومي.. 5 أنواع احرص عليها
نصائح طبية

خضروات تعزز نشاطك اليومي.. 5 أنواع احرص عليها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
الذهب يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي