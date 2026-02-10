كول بالمر أساسياً.. تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد الليلة

لم يحلق شعره منذ 2024.. ما قصة فرانك إيليت مشجع مانشستر يونايتد؟

كتب - محمد الميموني:

أستقر ليام روزنيور، المدير الفني لفريق تشيلسي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويلاقي فريق تشيلسي نظيره فريق ليدز يونايتد اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ال26 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونعرض خلال السطور التالية تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي كالتالي:

ـ حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

ـ خط الدفاع: ريس جيمس - ويسلي فوفانا- تريفو تشالوباه- مارك كوكورييلا.

ـ الوسط: أندريه سانتوس – مويسيس كايسيدو- كول بالمر- إنزو فيرنانديز- بيدرو نيتو.

ـ الهجوم: جواو بيدرو.