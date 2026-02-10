انطلاق الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية.. مديرية التموين تعلن الضوابط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، انطلاق فعاليات الأوكازيون الشتوي لعام 2026، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 14 لسنة 2026 الصادر عن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

ومن المقرر أن يستمر الموسم لمدة شهر كامل، بمشاركة محال الملابس، والأحذية، والشنط، والمفروشات.

ضوابط المشاركة وحماية المستهلك

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن مدة التصفية لكل محل تبلغ أسبوعين، مشددًا على ضرورة حصول الكيانات التجارية المشاركة على تصريح رسمي من الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية.

وأكد "القلش" على إلزام جميع المشاركين بالإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيض، لضمان الشفافية وتوفير الحماية الكاملة للمستهلك من العروض غير الحقيقية.

تيسير الإجراءات ومتابعة الأسواق

وفي إطار الاستعداد للموسم، عقد المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، اجتماعًا مع أحمد عبد الحميد، مدير عام التجارة الداخلية، وجه خلاله بتيسير إجراءات استخراج التصاريح اللازمة للمحلات المتقدمة.

وشدد "عمار" على تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق، لضمان نجاح الموسم وتحقيق رواج تجاري يستفيد منه المواطنين والتجار على حد سواء.