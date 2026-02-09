مباريات الأمس
مصدر يكشف سبب عدم حضور محمد صلاح عزاء جده

كتب : مصراوي

11:33 م 09/02/2026
تلقى النجم المصري محمد صلاح، نبأ صادمًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بوفاة جده من والدته.

وشيعت جنازة الراحل أحمد عبد العزيز البمبي ظهر اليوم الإثنين، في قريته نجريج ببسيون.

وكشف مصدر مقرب من محمد صلاح سبب عدم حضور اللاعب لمراسم الجنازة والعزاء، وقال، إن اللاعب لم يتمكن من السفر للحاق بمراسم الدفن ظهر اليوم بسبب ضيق الوقت.

وأكد المصدر، صلاح وجد الأسرة بالفعل أقامت العزاء، وهو يستعد لمواجهة قوية مع فريقه بعد غدٍ الأربعاء، وبالتالي ضيق الوقت حال بين نزوله لمصر.

لم يحلق شعره منذ 2024.. ما قصة فرانك إيليت مشجع مانشستر يونايتد؟

8 صور جديدة لإمام عاشور وزوجته في الحرم المكي

