وزير البترول يعتمد موازنات شركتي الإسكندرية والعامرية 2026–2027

اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة الاستثمارية لكلٍ من شركة الإسكندرية للبترول وشركة العامرية لتكرير البترول للعام المالي 2026–2027، وذلك بحضور كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة.

وخلال الاجتماعات، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الدور المحوري الذي تقوم به شركات تكرير البترول في حياة المواطنين، من خلال تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة وحدات التكرير لتعظيم الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وخفض الأعباء عن الدولة.

ووجه الوزير بأهمية تطوير منظومة مراقبة جودة المنتجات البترولية من خلال معامل التحليل المعتمدة بكافة شركات التكرير، بهدف الوصول إلى منتجات ذات جودة متميزة للمستهلك، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة إعداد الشركات لتقارير بنتائج اختبارات العينات بالمعامل، وعرضها على الجمعيات العمومية.

وطالب بدوي الشركات بالإسراع في استكمال المشروعات الجاري تنفيذها، وتطوير الوحدات ذات الإنتاج المحدود بمعامل التكرير، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية، ورفع كفاءة الأصول الإنتاجية، وتعظيم العائد الاقتصادي، مع إعطاء أولوية للمشروعات ذات المردود السريع التي تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.

ومن جانبها، استعرضت المهندسة ريهام علفة، رئيس شركة الإسكندرية للبترول، الخطة الاستثمارية للشركة، والتي بلغت قيمتها نحو 10 مليارات جنيه، وتشمل تنفيذ عدد من مشروعات الإحلال والتجديد، من أبرزها مشروع إعادة تشغيل إحدى الغلايات، الذي ساهم في توفير نحو 1.7 مليار جنيه مقارنة بشراء غلاية جديدة.

وأكدت رئيسة الشركة تنفيذ عدد من مشروعات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، من بينها مشروعات نظم الإنذار وإطفاء الوحدات، ورصد الانبعاثات، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحسين كفاءة الطاقة.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد صبحي عامر، رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، أن الشركة تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في مجالات الإحلال والتجديد، من بينها إحلال وتجديد صهاريج المنتجات البترولية، وتحديث أنظمة التحكم الخاصة بأجهزة الشركة، إلى جانب مشروعات التحول الرقمي.

وأوضح أن من أبرز المشروعات الجاري تنفيذها مشروع مجمع تحسين النافتا وإنتاج العطريات، والذي يهدف إلى زيادة حجم الإنتاج من البنزول والبنزين، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات ترشيد الطاقة، مثل تحسين كفاءة الطاقة لأفران مجمع العطريات، الذي سيوفر نحو 1000 طن غاز حريق سنويًا، وإحلال وتجديد الغلايات، بما يوفر نحو 450 طن غاز طبيعي سنويًا، فضلًا عن مشروع استبدال وإحلال مصائد البخار التالفة، والذي يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 261 طنًا سنويًا.