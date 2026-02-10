يلاقي فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق وست هام يونايتد اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير، ضمن منافسات الجولة ال26 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز .

موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 10:15 مساءً على استاد "لندن الأولمبي" إنجلترا.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة بينما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة.