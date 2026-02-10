مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

نابولي

- -
22:00

كومو

كأس ألمانيا

هيرتا برلين

- -
21:45

فرايبورج

موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب : محمد الميموني

12:26 م 10/02/2026

مانشستر يونايتد

يلاقي فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق وست هام يونايتد اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير، ضمن منافسات الجولة ال26 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز .

موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 10:15 مساءً على استاد "لندن الأولمبي" إنجلترا.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة بينما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

